Названы продукты, делающие кожу более здоровой и молодой

Хотя хорошо продуманный уход за кожей — ключ к сохранению сияющего цвета лица, включение определенных ингредиентов в ваш повседневный рацион поможет вывести вашу кожу на новый уровень.

SheFinds.com поговорили с Сарой Акрам, знаменитым мастером-косметологом и владельцем салона красоты Sarah Akram Skincare, и Ванессой Коппола, специалистом по косметической эстетике и основателем Bare Aesthetic, которые рассказали о четырех основных продуктах, которые вы должны есть регулярно, чтобы ваша кожа выглядела красивой.

Лосось

Здоровые жиры являются ценным дополнением к вашему рациону по ряду причин, но они особенно полезны для улучшения здоровья кожи и даже уменьшения воспаления.

Ягоды

Ягоды, богатые антиоксидантами, являются одним из лучших фруктов для ежедневного перекуса, оказывая естественное омолаживающее действие на кожу.

Сладкая картошка

Сладкий картофель, отличный источник полезных углеводов, также может оказать значительную пользу вашей коже в борьбе со старением.

Кофе и зеленый чай

Хотя технически это не продукты питания, эти напитки на самом деле особенно полезны для очистки и осветления кожи, а также дают вашему телу заряд естественной энергии.

«Курсор» информировал ранее, что назван фрукт, который эффективно укрепляет иммунную систему.

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