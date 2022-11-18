В чем опасность черной плесени и как с ней бороться

Врачи предупредили, что из всех видов плесени, которая бывает в домах, самым опасным для здоровья считается черная плесень.

Маленькие дети, астматики и люди с ослабленным иммунитетом особенно чувствительны к вредному воздействию на организм черной плесени. Этот грибок не всегда заметен, но он может быть чрезвычайно опасен.

Плесень обычно появляется в местах повышенной влажности, где есть конденсат, пишет The Guardian.

Обычно это оконные рамы, ванные комнаты, подвалы и другие плохо проветриваемые комнаты. Черная плесень достаточно распространена — она может образоваться на кафеле, тканевых поверхностях, коврах или дереве.

Исследователи рассказали, что чаще всего в домах встречаются два вида грибка: Cladosporium и Alternaria. Но иногда может обнаружиться и третий вид, который особенно вреден — это черная плесень Stachybotrys chartarum. Этот грибок выделяет специфические токсины, вредные для человека.

Организм человека реагирует на присутствие плесени чиханием, насморком, покраснением глаз и кожных покровов, слезоточивостью и даже высыпаниями. Кроме того, плесень разрушает нашу иммунную систему и провоцирует более серьезные проблемы, в частности, астму.

Врачи предупреждают, что Cladosporium и Alternaria могут вызвать тяжелые, а порой и смертельные приступы астмы. Причем, чем дольше воздействие плесени, тем большие угрозы для здоровья она несет.

Опасность от черной плесени Stachybotrys chartarum еще выше. Токсины, выделяемые грибком, вызывают синдром больного зрения. Грибок может быть смертельно опасным для младенцев: он вызывает идиопатические легочные кровотечения.

Чтобы защититься от развития черной плесени в доме, специалисты рекомендуют:

регулярно проветривать жилище;

постоянно проверять, чтобы в доме не завелась плесень;

устранять течи и сырость;

избегать повышенной влажности;

поддерживать в доме тепло.

Легче выявить плесень на начальных этапах распространения — тогда справиться с ней можно самостоятельно. Но если момент упущен, и черная плесень распространилась в доме, то лучше обратиться к специалистам. Также обратите внимание: простое закрашивание плесени не принесет эффекта, она обязательно проступит со временем.

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