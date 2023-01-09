Веганская диета разрушает в организме запасы витаминов

Исследование последствий употребления веганских продуктов выявило важные данные. Такой рацион грозит проблемами с речью и нервной системой.

Об этом сообщает Medical Daily.

Ученые наблюдали последствия для организма мужчины, который 20 лет придерживался веганской диеты. В итоге человек попал в больницу из-за онемения руки и начавшихся проблем с речью.

39-летний пациент в течение 20 лет придерживался жесткой веганской диет: он не употреблял мяса, яиц и молочных продуктов. Проблем со здоровьем у него не было. Однако неожиданно онемела рука и четыре дня не реагировала. Также проявились проблемы с речью, и мужчину госпитализировали.

В результате проведения анализов, у него оказался буквально «нулевой» уровень ключевого витамина В12.

Врачи подтвердили, что такой уровень витамина В12 вызван веганской диетой., поскольку в основном он содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.

Дефицит витамина В12 встречается у людей крайне редко, но всегда связан с веганским образом жизни. Исследователи советуют, восполнять недостаток витамина В12 с помощью препаратов или добавок.

Врачи подтвердили, что риск дефицита витаминов наступает при придерживании диеты более пяти лет. Врачи призвали веганов и вегетарианцев регулярно сдавать анализ крови, чтобы контролировать уровень витамина В12.

Чтобы спасти пациента, медикам потребовалось провести три переливания крови и добавить ежедневные инъекции витамина В12 в течение двух дней. После этого врачи снизили дозировку витамина В12 — сначала уколы делали ежедневно, затем раз в неделю, а после раз в месяц.

Медики предупреждают, что веганские диеты связаны провоцируют разные хронические заболевания, связанных с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа, некоторыми видами рака и ожирением. Кроме того, исследования показывают, что продолжительность жизни веганов также выше, однако ученые настоятельно рекомендуют регулярно сдавать анализ крови, чтобы контролировать уровень витаминов.

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