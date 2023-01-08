Какие напитки приводят к образованию тромбов: предупреждение ученых

Об этом пишет Express.

По словам диетолога Рори Батта, часто провоцируют появление тромбов сладкие напитки. Это связано с их влиянием на уровень холестерина. Чрезмерное количество сахара негативно отражается на работе многих внутренних органов и на кровотоке, предупреждают специалисты. Сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), но также провоцирует развитие окислительного стресса и воспаления, что может повысить риск атеросклероза. Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, а в результате образуются тромбы.

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, эксперты советуют свести к минимуму не только сладкую газировку, но также пакетированные фруктовые соки (с добавлением сахара, без мякоти), сладкие ликеры, настойки, энергетики.

Медики также напоминают, что симптомами тромбов часто бывают пульсирующая или судорожная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке. Также предупреждать о тромбах может внезапная одышка, боль в груди (может усиливаться, когда вы вдыхаете) и кашель, выделение крови.

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