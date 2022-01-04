Врач рассказал о способах нормализации давления

Николай Петров считает, что кофе или черный чай могут нормализовать давление в организме.

Врач высшей категории клинико-диагностического центра Николай Петров рассказал, как нормализовать артериальное давление, если показатели ниже нормы.

Соленая или острая пища может помочь, ускоряя циркуляцию крови и тонизируя сосудистую систему. Врач отметил, что этот метод может быть полезен только для людей, не страдающих хроническими заболеваниями почек.

Кроме того, при пониженном артериальном давлении можно пить натуральный кофе или черный чай, а также съесть что-нибудь сладкое, чтобы нормализовать сахар и активизировать обменные процессы.

Курсор ранее писал, что диетолог рассказала, как не толстеть без диет. «Здоровое питание возможно без подсчета калорий и пропуска любимых блюд», — говорит британский диетолог Кит Лливелин Уотерс. Для этого нужно следить не за количеством калорий в пище, а за ее составом. Опыт показывает, что многие люди не получают достаточного количества белка и клетчатки или едят слишком мало овощей и фруктов.

Кроме того, эксперт назвала специи, которые укрепляют иммунитет. Диетолог Екатерина Маркова рассказала, какие специи помогут укрепить иммунную систему во время пандемии коронавируса. Для нее, прежде всего, нужно обратить внимание на имбирь: популярный продукт является универсальным средством для профилактики и лечения простуды, улучшения кровообращения и восстановления работы желудочно-кишечного тракта.

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