Врачи объяснили, почему брокколи нужно есть в сыром виде

Антираковый эффект брокколи, по мнению врачей, зависит от степени тепловой обработки. Содержание соединения сульфорафан максимальное в сыром продукте.

Исследования подтверждают, что брокколи не только содержит много питательных веществ, витаминов и минералов, но и эффективно защищает организм от рака, особенно в сыром виде.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендовала есть брокколи без термической обработки.

«Идеальный вариант — вообще не готовить, а употреблять брокколи сырой. Здесь нет ничего необычного, ведь это просто капуста», – пояснила она.

Зухра Павлова напомнила, что польза брокколи связана с наличием в ней соединения сульфорафана, имеющего противораковые свойства и защищающие от бактерий, которые вызывают язву желудка.

Однако количество сульфорафана в брокколи зависит от степени термической обработки, и будет максимальным в сыром продукте. Павлова заметила, что тепловая обработка сводит на нет антираковый эффект.

Врачи рекомендуют за час до употребления брокколи разделить ее на соцветия, что приведет к высвобождению активного сульфорафана. Также рекомендации включают тщательное пережевывание пищи, что помогает соединению полностью усвоиться. В крайнем случае, можно брокколи слегка бланшировать, что минимизирует потери при тепловой обработке.

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