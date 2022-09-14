Врачи пояснили, почему при диабете постоянно ощущается усталость

06:20, Сегодня
Полезные советы, Здоровье и медицина
диагностика диабета фото
Фото: pixabay.com

Организм реагирует на изменения содержания сахара в крови усталостью, эмоциональными проблемами и набором лишнего веса. Это вызвано тем, что клетки не получают достаточного количества глюкозы.

Регулярное чувство усталости, особенно после приемов пищи, считается распространенным симптомом диабета.

Врачи пояснили, какими симптомами проявляется диабет и чем вызвана усталость, сообщили slovesa.

Среди причин, вызывающих усталость при диабете, могут быть:

  • изменения уровня сахара в крови – как высокий, так и пониженный;
  • осложнения диабета;
  • побочные эффекты от приема лекарств;
  • эмоциональные проблемы из-за диабета;
  • скопление кетоновых тел;
  • избыточный вес.

После приема пищи происходит расщепление ее в организме на простые сахара или глюкозу. Для поглощения глюкозы из крови клетки используют инсулин. У диабетиков поджелудочная железа не производит инсулин в достаточных количествах, поэтому образуется избыток глюкозы в крови.

Клетки не получают достаточного количества глюкозы, вследствие чего возникает усталость и слабость. Лекарства помогают  глюкозе перемещаться в клетки, чтобы избежать ее накопления в крови до опасного уровня.

Низкий уровень сахара в крови также создает ощущение усталости, особенно у людей с диабетом 1 типа. Кроме того, сами лекарства имеют побочный эффект и вызывают слабость.

Бывают также другие симптомы диабета, из-за которых человек страдает:

  • частое мочеиспускание и обезвоживание;
  • жажда;
  • постоянный голод;
  • потеря веса;
  • помутнение в глазах.

Эти симптомы не всегда связаны с усталостью, но вызывают общее недомогание. Эти ощущения приводят к серьезным психическим и физическим последствиям.

Некоторые симптомы диабета приводят к нарушениям сна пациента. Например, человек может просыпаться несколько раз каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить воды из-за сильной жажды.

Также дискомфорт в руках и ногах, мышцах и суставах мешают человеку с диабетом спокойно спать.

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Автор материала:
Орли Шендт
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