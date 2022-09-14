Врачи пояснили, почему при диабете постоянно ощущается усталость

Регулярное чувство усталости, особенно после приемов пищи, считается распространенным симптомом диабета.
Врачи пояснили, какими симптомами проявляется диабет и чем вызвана усталость, сообщили slovesa.
Среди причин, вызывающих усталость при диабете, могут быть:
- изменения уровня сахара в крови – как высокий, так и пониженный;
- осложнения диабета;
- побочные эффекты от приема лекарств;
- эмоциональные проблемы из-за диабета;
- скопление кетоновых тел;
- избыточный вес.
После приема пищи происходит расщепление ее в организме на простые сахара или глюкозу. Для поглощения глюкозы из крови клетки используют инсулин. У диабетиков поджелудочная железа не производит инсулин в достаточных количествах, поэтому образуется избыток глюкозы в крови.
Клетки не получают достаточного количества глюкозы, вследствие чего возникает усталость и слабость. Лекарства помогают глюкозе перемещаться в клетки, чтобы избежать ее накопления в крови до опасного уровня.
Низкий уровень сахара в крови также создает ощущение усталости, особенно у людей с диабетом 1 типа. Кроме того, сами лекарства имеют побочный эффект и вызывают слабость.
Бывают также другие симптомы диабета, из-за которых человек страдает:
- частое мочеиспускание и обезвоживание;
- жажда;
- постоянный голод;
- потеря веса;
- помутнение в глазах.
Эти симптомы не всегда связаны с усталостью, но вызывают общее недомогание. Эти ощущения приводят к серьезным психическим и физическим последствиям.
Некоторые симптомы диабета приводят к нарушениям сна пациента. Например, человек может просыпаться несколько раз каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить воды из-за сильной жажды.
Также дискомфорт в руках и ногах, мышцах и суставах мешают человеку с диабетом спокойно спать.
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