Врачи рассказали, кому противопоказано ходить в баню и сауну

Посещение бани или сауны – хорошая профилактика некоторых заболеваний, а также тренировка сердечно-сосудистой системы. Но не всем можно этим пользоваться.

Посещение сауны полезно далеко не всем. Есть люди, которым баня может навредить или даже нанести вред их здоровью. Поэтому перед тем как пойти в сауну, определите, можно ли вам ее посещать.

Портал Glamour информирует, в каких случаях нельзя посещать парилку.

1. Одному

Самому париться крайне нежелательно, особенно если вы не завсегдатай сауны или бани. Дело в том, что вы можете травмироваться — например, поскользнуться и упасть, упасть в обморок, а помочь будет некому. Кроме того, если вы посещаете баню редко, ваш организм может неожиданно отреагировать на такой стрессовый вид релакса и есть вероятность сердечного приступа или внезапной потери сознания.

2. Тем, у кого хронические заболевания

Особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, склонностью к тромбозу, нарушениями в работе почек и органов эндокринной системы. От сауны следует временно отказаться тем, кто недавно перенес операцию, а также людям с заболеваниями нервной системы.

3. С повышенной температурой

Сауна не излечивает инфекционные заболевания, при которых повышается температура. Даже если вам при легкой простуде посещение парилки помогло, это не значит, что оно поможет при более сильном заболевании. Помните, что посещение бани или сауны может усилить воспалительный процесс, происходящий в организме. А даже незначительное повышение температуры – это признак воспаления. Поэтому откажитесь от парилки до полного выздоровления.

4. Беременным женщинам

Даже если беременность протекает легко и без каких-либо осложнений, посещение парилки и перегревание опасно для матери и будущего малыша, поэтому не рискуйте своим здоровьем и своего еще не родившегося младенца.

5. Маленьким детям

Младенцам вообще запрещено посещение бани из-за незрелого механизма терморегуляции. Детям постарше, с 4-5 лет, можно пробовать посещать сауну. Лучше всего подойдет сауна с сухим паром, потому что влажный горячий воздух детский организм переносит гораздо труднее.

6. В алкогольном опьянении

Не забывайте о том, что прием алкоголя сильно сгущает кровь, поэтому в сауне у пьяного человека в разы больше шансов перенести инсульт или инфаркт, что может привести даже к летальному исходу. Кроме того, высокая температура в бане приводит к сильному нарушению координации движений, поэтому у пьяного человека больше шансов получить травму во время отдыха.

Как сообщал Курсор, названы пять популярных продуктов, которые врачи запрещают подогревать.

Также Курсор информировал о том, что израильтянка случайно сожгла в микроволновке 10 тыс шекелей.