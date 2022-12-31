Врачи рассказали, почему нельзя есть много грецких орехов

Железо, которое входит в состав орехов, помогает справиться с анемией, а йод необходим для правильной работы щитовидной железы.

Грецкие орехи очень полезны, и обладают разными полезными свойствами. Самое главное — они помогают укрепить работу сердца и очистить сосуды.

Об этом сообщает Novosti.info

Диетолог Александр Кущ рассказал, что орехи славятся содержанием полезных полинасыщенных жирных кислот. Это кислоты Омега 3 и Омега 6. Благодаря этому свойству орехи используют не только в кулинарии, но и в косметологии.

Железо, которое содержится в грецких орехах, помогает справиться с анемией. Калий и магний — нормализуют работу не только сердца, а и кровеносных сосудов улучшит работу сердца и сосудов. А йод, который в большом количестве содержится в орехах, особенно молодых, необходим для правильного функционирования щитовидной железы.

При этом употреблять орехи нужно очень острожно, предупредил диетолог.

Доктор пояснил: “При всей своей пользе орехи считаются достаточно тяжелым продуктом, который дает большую нагрузку в первую очередь на поджелудочную железу. Это происходит из-за большого количества белков. Примерно столько же, сколько и в мясе”.

Согласно рекомендациям врачей, можно добавлять свой ежедневный рацион по четыре-пять орехов. И желательно их запивать водой, чтобы обеспечить лучшее усваивание.

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