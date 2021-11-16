Метеорологи заявили о снижении температуры воздуха в Израиле на этой неделе

После недели жаркой, сухой ноябрьской погоды Израиль, возможно, переходит на зимний режим.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Во вторник будет частично облачно или ясно, температура понизится.
В среду будет частично облачно, возможны небольшие осадки, но температура останется такой же, как и во вторник.
По данным Метео-Тех, в четверг будет частично облачно или ясно, без существенных изменений температуры.
В пятницу будет частично облачно, температура понизится. Возможны небольшие осадки. В ночь на пятницу на севере Израиля и на побережье пройдут дожди и грозы.
В субботу дожди и грозы продолжатся, особенно на севере и в центре страны, а температура опустится до уровня ниже среднего по сезону.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что специалисты прогнозируют катастрофическую жару и постоянные наводнения в Европе. Замглавы директора Службы по вопросам изменения климата в рамках программы Copernicus Саманта Берджесс заявила, что в странах Европы температура выросла на 2,2°С в сравнении с показателями доиндустриальной эпохи.
Кроме того, глобальное потепление спровоцирует смертоносные суперливни на Земле. Потепление на планете Земля угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней.
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