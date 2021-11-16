Метеорологи заявили о снижении температуры воздуха в Израиле на этой неделе

Согласно прогнозам, температура на этой неделе будет ниже средней по сезону.

После недели жаркой, сухой ноябрьской погоды Израиль, возможно, переходит на зимний режим.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Во вторник будет частично облачно или ясно, температура понизится.

В среду будет частично облачно, возможны небольшие осадки, но температура останется такой же, как и во вторник.

По данным Метео-Тех, в четверг будет частично облачно или ясно, без существенных изменений температуры.

В пятницу будет частично облачно, температура понизится. Возможны небольшие осадки. В ночь на пятницу на севере Израиля и на побережье пройдут дожди и грозы.

В субботу дожди и грозы продолжатся, особенно на севере и в центре страны, а температура опустится до уровня ниже среднего по сезону.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что специалисты прогнозируют катастрофическую жару и постоянные наводнения в Европе. Замглавы директора Службы по вопросам изменения климата в рамках программы Copernicus Саманта Берджесс заявила, что в странах Европы температура выросла на 2,2°С в сравнении с показателями доиндустриальной эпохи.

Кроме того, глобальное потепление спровоцирует смертоносные суперливни на Земле. Потепление на планете Земля угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней.

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