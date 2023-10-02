Солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 3 октября, на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Ожидается переменная облачность и слабый ветер до 4,3 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +25°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: +28°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр-Шева: +30°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: +32°С днем, +24°С ночью;

Ашдод: +28°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер северо-восточный, скорость 15-25 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер северо-восточный, скорость 15-25 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

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