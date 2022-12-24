Дожди вернулись: когда ожидать изменения погоды

В выходные дни температура существенно не изменится. В центре и на севере Негева пройдут дожди, местами грозовые.

Синоптики предупредили, что в субботу ожидается переменная облачность. Дожди время от времени будут идти в основном в центре страны и на севере Негева.

Возможны отдельные грозы. Есть опасность наводнения и затопления южных и восточных ручьев. Температура существенно не изменится.

Воздух прогреется в Тель-Авиве до 19°С, в Ашдоде до 18°С, в Хайфе будет 16°С, в Иерусалиме — 13°С, в Беэр-Шеве — 20°С, в Эйлате — 21°С.

После дождливых выходных не стоит с начала недели ожидать резких изменений погоды. Первые дни недели будут холодными и дождливыми.

В воскресенье температура воздуха еще более понизится, дожди захватят севере и центр Израиля, местами прогремят грозы. Есть опасения затоплений в Приморской низменности и разливов рек в пустыне Негев.

Понедельник будет вполне зимним днем: холод усилится, повторится дождливая погода с угрозой затоплений.

Изменений можно ожидать, начиная со вторника. Погода начнет меняться, осадки прекратятся, можно надеяться на ясную погоду. В среду температура воздуха еще поднимется.

Ранее Курсор писал про дожди и грозы: какую погоду принесут выходные. После небольшого перерыва в Израиль возвращаются дожди, которые продлятся все выходные дни.

Кроме того, мы информировали, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений.