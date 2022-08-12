Экологи рассказали, как военные действия влияют на погоду и климат

Боевые действия оказывают комплексное, крайне негативное влияние на окружающую среду. Взрывы ракет и снарядов выбрасывают продукты детонации в атмосферу, провоцируя грозы и осадки, которые наполнены ядовитыми веществами.

Война влияет на погоду и климат, она оказывает разрушительное воздействие на экологию и даже способна корректировать заявленные прогнозы. Часты случаи, когда окисление осадков приводит к кислотным дождя, а сажа – к черным дождям, отличающимся серым оттенком капель.

Об этом в интервью nv.ua рассказала климатолог Светлана Бойченко, доктор географических наук и ведущий сотрудник Института геофизики им. Серафима Субботина НАН Украины.

Она обращает внимание, что боевые действия комплексно влияют на окружающую среду.

Взорвавшиеся ракеты и снаряды выбрасывают продукты детонации в атмосферу. В частности, в восточных частях Украины это происходит постоянно.

Также негативное влияние на экологию оказывают пожары после взрывов, образующие вредоносные продукты горения. После возгораний боекомплектов образуются окиси азота и тяжелые сплавы.

Из-за высокой активности техники и самолетов в атмосферу выбрасываются вредные газы. «Также аэрозольные частицы после взрывов переносятся в атмосфере турбулентными потоками на большие расстояния», – рассказала Бойченко.

Такие эффекты влияют на тропосферу, что приводит к погодным и климатическим изменениям.

«Происходит замутнение и образование дополнительных газоаэрозольных веществ, что повреждает физико-химические характеристики атмосферы. В частности разрушается тропосферный озон, справляющийся с парниковыми газами», – пояснила климатолог.

Выбросы крайне негативно влияют на погоду и климат в целом. Газовые примеси и продукты горения становятся ядрами конденсации, увеличивая облачность и провоцируя грозовые явления и осадки, которые наполнены вредными веществами.

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