Израильтян предупредили о потеплении — когда ждать изменения погоды

Солнечная активность будет высокой.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 12 сентября, на большей части территории нашей страны потеплеет. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 5,3 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +32°С днем, +23°С ночью;

Тель-Авив: +33°С днем, +26°С ночью;

Хайфа: +32°С днем, +23°С ночью;

Беэр-Шева: +37°С днем, +25°С ночью;

Эйлат: +39°С днем, +27°С ночью;

Ашдод: +34°С днем, +27°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер восточный, скорость 10-30 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер восточный, скорость 10-30 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

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