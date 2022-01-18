Синоптики: на этой неделе на севере и в центре Израиля ожидается снег

Температура в Израиле останется необычно низкой, в центральных и северных горах ожидается снегопад.

Во вторник погода в Израиле, по прогнозам, останется очень холодной и ниже средних сезонных значений, но в течение дня небо прояснится, став ясным или частично облачным.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Во вторник вечером на севере Израиля ожидаются дожди, а после полуночи дождь распространится на центр страны и будет сопровождаться грозами. На горе Хермон возможен снег.

По данным Метео-Тех, в среду от севера Израиля до Негева пройдут прерывистые дожди, сопровождаемые отдельными грозами. Кроме того, существует вероятность наводнений в Иорданской долине, Иудейской пустыне и на Мертвом море. На горе Хермон выпадет снег, а начиная со второй половины дня, на вершинах северных гор от 900 метров (2953 фута) и выше начнется небольшой снегопад.

Начиная с вечера среды, дождь будет двигаться на юг и достигнет Эйлата. В ночь на среду дождь ослабнет, но на вершинах гор, в том числе в центральной части Израиля, еще может выпасть небольшой снег.

В четверг будет частично облачно, а в утренние часы еще возможны небольшие осадки. Температура останется ниже среднесезонной. В ночь на четверг ожидается сильный мороз, преимущественно в глубине страны и в горах.

В пятницу будет ясно, температура немного повысится, но останется немного ниже среднесезонной. В пятницу ночью в районах, подверженных этому явлению, возможны заморозки.

В субботу будет ясно, без существенных изменений температуры. Ночь на субботу будет необычно холодной.

Курсор также писал, что уровень воды в озере Кинерет продолжает подниматься. Примечательно, что на Хермоне также держится снежный покров на верхнем уровне – 15 сантиметров, на нижнем уровне – 7 сантиметров.

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