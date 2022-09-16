Погода на 17 сентября: израильтян предупредили об усилении тепловой нагрузки

В субботу будет ощущаться тяжесть тепловой нагрузки, а в воскресенье ожидается небольшое похолодание.

В субботу, 17 сентября, на большей части территории страны температура останется без изменений и будет ощущаться тяжесть тепловой нагрузки.

В воскресенье уже будет небольшое похолодание. С понедельника похолодание усилится: ночью в горах будет прохладнее обычного, а на побережье и в низинах – комфортная погода.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +31°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +37°С днем, +24°С ночью.

«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.