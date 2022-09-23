Погода в Израиле на 24 сентября: солнечно и жарко

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погода в израиле на 24 сентября: солнечно и жарко 23 сентября, 2022
Фото: Miriam Alster/FLASH90

Суббота пройдет без заметного изменения температуры. Погода будет привычной для текущего сезона.

Суббота 24 сентября будет солнечной и без заметного перепада температур. Тепловая нагрузка: от легкой до умеренной — в горах, умеренная — на прибрежной равнине, в низменностях и на севере Негева, от умеренной до сильной — в восточных долинах и на Мертвом море.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +18°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +38°С днем, +24°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 23 сентября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С.

«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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