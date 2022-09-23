Погода в Израиле на 24 сентября: солнечно и жарко

Суббота 24 сентября будет солнечной и без заметного перепада температур. Тепловая нагрузка: от легкой до умеренной — в горах, умеренная — на прибрежной равнине, в низменностях и на севере Негева, от умеренной до сильной — в восточных долинах и на Мертвом море.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +24°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 23 сентября составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Северное побережье : вода прогрета до 28°С.

: вода прогрета до 28°С. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С.

«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.