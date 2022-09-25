Погода в Израиле на 26 сентября: солнце продолжит припекать

22:00, Сегодня
Погода, Новости Израиля
пляж фото девушка
Фото: pixabay.com

В большинстве регионов страны температура воздуха сохранится без изменений, солнечная активность будет высокой, осадков не прогнозируется.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 сентября, в понедельник, в Израиле будет наблюдаться преимущественно солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность повышенная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +19°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 22 сентября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

Курсор писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

Как сообщал Курсор, представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.

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