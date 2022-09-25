Погода в Израиле на 26 сентября: солнце продолжит припекать

В большинстве регионов страны температура воздуха сохранится без изменений, солнечная активность будет высокой, осадков не прогнозируется.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 сентября, в понедельник, в Израиле будет наблюдаться преимущественно солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность повышенная.

Температура воздуха по городам Израиля: