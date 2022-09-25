Погода в Израиле на 26 сентября: солнце продолжит припекать

Согласно прогнозу синоптиков, 26 сентября, в понедельник, в Израиле будет наблюдаться преимущественно солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность повышенная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 22 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.
Курсор писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.
Как сообщал Курсор, представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.