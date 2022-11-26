Погода в Израиле на 27 ноября: пасмурно, слабый ветер

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 27 ноября. Сообщается, что в воскресенье на большей части территории страны прогнозируется пасмурная погода.

В воскресенье, 27 ноября, на большей части территории Израиля пасмурно, температура без изменений, слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля на 27 ноября:

Иерусалим: пасмурно, +16°С днем, +10°С ночью;

Тверия: пасмурно, +23°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: пасмурно, +23°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: пасмурно, +19°С днем, +12°С ночью;

Беэр-Шева: пасмурно, +21°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: пасмурно, +25°С днем, +14°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 27 ноября составит:

Южное побережье : температура воды — 23°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды — 23°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

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