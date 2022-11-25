Ришон ле-Цион ушел под воду: водители сражаются с последствиями дождя

Начавшиеся дожди уже доставили массу неприятностей жителям Ришон ле-Циона.
Об этом сообщает.
Местные жители буквально переплывают улицы, а водители пытаются справиться с последствиями дождя на затопленных дорогах.
Ранее Гидрометцентр информировал о дождливой погоде и озвучил опасения по поводу наводнения, поскольку дожди возвращаются надолго.
Курсор также сообщал о новом ЧП на шоссе Аялон: движение перекрыто. На шоссе Аялон по направлению из Тель-Авива вновь образовался провал. Дорожные службы перекрыли три полосы движения у развязки Ла-Гардия.
Также мы информировали, что за ночь в Иерусалиме сожгли пять автомобилей. В Иерусалиме неизвестные поджигают автомобили. Полиция подозревает, что преступления совершены на национальной почве.
Редакция также писала, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.
Также мы сообщали, что появились новые данные о теракте в Иерусалиме. Согласно последним данным, оба взрывных устройства, использовавшиеся при взрывах в Иерусалиме, вероятно, были заложены одним и тем же террористом.
Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.