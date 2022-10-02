Погода в Израиле на 3 октября: ожидается понижение атмосферного давления

В понедельник, 3 октября, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.5 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +36°С днем, +23°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +31°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +277°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +25°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 3 октября составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что ученые из NASA решили заговорить об изменении климата, который происходит на Земле. Так, эксперты уже заявляли о том, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Также мы информировали, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле – ученые.