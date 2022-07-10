Прогноз погоды на 11 июля: переменная облачность

Согласно прогнозу синоптиков, 11 июля, в понедельник, в Израиле будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +27°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +30°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +21°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +39°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +34°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 11 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.