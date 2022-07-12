Прогноз погоды на 13 июля: преимущественно ясно

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Синоптики заявили, что завтра в Иерусалиме немного поднимется температура воздуха. Кроме того, практически на всей территории Израиля завтра будет солнечная погода.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 июля, в среду, в Израиле будет наблюдаться преимущественно солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +21°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: пасмурно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +36°С днем, +24°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 13 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.

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Автор материала: Аарон Шендецкий