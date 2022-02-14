Прогноз погоды на 15 февраля, вторник: пасмурно

Во вторник, 15 февраля, во всех регионах Израиля будет облачная погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, облачно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +12°С днем, +5°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +18°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: облачно, +14°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +18°С днем, +5°С ночью;

Эйлат: ясно, +22°С днем, +10°С ночью;

Тверия: облачно, +19°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 5-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Ранее Курсор писал о том, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

Ученые из США и Швеции сообщили, что сильная буря может спровоцировать разрушение озонового слоя, а значит, будут последствия и для климата Земли.

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