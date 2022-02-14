Прогноз погоды на 15 февраля, вторник: пасмурно

22:02, Вчера
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Фото: pixabay.com

Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 15 февраля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода.

Во вторник, 15 февраля, во всех регионах Израиля будет облачная погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, облачно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: облачно, +12°С днем, +5°С ночью;
  • Тель-Авив: облачно, +18°С днем, +10°С ночью;
  • Хайфа: облачно, +14°С днем, +9°С ночью;
  • Беэр Шева: облачно, +18°С днем, +5°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +22°С днем, +10°С ночью;
  • Тверия: облачно, +19°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 5-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Ранее Курсор писал о том, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

Ученые из США и Швеции сообщили, что сильная буря может спровоцировать разрушение озонового слоя, а значит, будут последствия и для климата Земли.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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