Ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время

Ученые из США и Швеции сообщили, что сильная буря может спровоцировать разрушение озонового слоя, а значит, будут последствия и для климата Земли.

Ученые из Университета Колорадо, а также их коллеги из Швеции заявили, что наша планета подвергается разрушительной солнечное буре практически каждые 10 лет. Более того, каждая солнечная буря может вызвать катастрофические последствия. Вероятность этого – 12 процентов.

Как рассказал один из авторов исследования Дэниэл Бейкер, это происходит не настолько редко, как столкновение Земли с астероидом или кометой.

Шведские специалисты сообщили, что 9200 лет назад произошла очень сильная солнечная буря. Такая буря, произойди сейчас, могла бы оставить Землю без мобильной связи.

По словам ученых, когда Солнце излучает энергию, оно оказывает влияние на Землю поэтапно. Это происходит через восемь минут после солнечной вспышки на расстоянии 150 миллионов километров – это время, которое нужно свету, чтобы от Солнца долететь до Земли.

Самое страшное последствие такой бури – разрушение озонового слоя.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса.

Еще напомним, что ученые заметили новую экзопланету возле ближайшей к Солнцу звезды.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.