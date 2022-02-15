Прогноз погоды на 16 февраля, среда: переменная облачность

Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 16 февраля, согласно которым на всей территории Израиля ожидается теплая погода с переменной облачностью.

В среду, 16 февраля, во всех регионах Израиля будет облачная погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, облачно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +15°С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +18°С днем, 8°С ночью;

Хайфа: облачно, +15°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +19°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +27°С днем, +12°С ночью;

Тверия: облачно, +19°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 5-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

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