Прогноз погоды на 16 февраля, среда: переменная облачность

В среду, 16 февраля, во всех регионах Израиля будет облачная погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, облачно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: облачно, +15°С днем, +4°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +18°С днем, 8°С ночью;
- Хайфа: облачно, +15°С днем, +9°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, +19°С днем, +6°С ночью;
- Эйлат: ясно, +27°С днем, +12°С ночью;
- Тверия: облачно, +19°С днем, +11°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 5-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.
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