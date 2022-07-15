Прогноз погоды на 16 июля: солнце продолжит припекать

Согласно прогнозу синоптиков, 16 июля, в четверг, в Израиле будет наблюдаться преимущественно солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +21°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: пасмурно, +39°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +22°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 14 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Сильное волнение, высота волн 110-150 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 110-150 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.