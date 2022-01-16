Прогноз погоды на 17 января, понедельник: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 17 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +7°С днем, +1°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +12°С днем, +3°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +9°С днем, +2°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +12°С днем, +1°С ночью;

Эйлат: ясно, +15°С днем, +8°С ночью;

Тверия: ясно, +13°С днем, +5°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 17 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 17°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 23°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.

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