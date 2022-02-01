Прогноз погоды на 2 февраля, среда: облачно

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Ожидается, что 2 февраля в Израиле будет облачная погода, а температура останется на прежнем уровне.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 2 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +14°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +21°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: облачно, +17°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +20°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +21°С днем, +9°С ночью;

Тверия: облачно, +16°С днем, +9°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 2 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 30-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 30-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 30-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 30-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 19°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что очередной вид редких животных вымирает из-за изменений климата.

Самой серьезной угрозой для выживаемости носорогов считаются инвазивные виды животных и стихийные бедствия, — наводнения и пожары, что в последние годы все чаще бушуют в их среде обитания.

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