Прогноз погоды на 20 июля: небольшое потепление

Согласно прогнозам синоптиков, 20 июля температура окружающей среды в Израиле вновь немного поднимется, будет жарче, чем характерно для сезона. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +31°С днем, +22°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +35°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +29°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 20 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 25-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 25-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль будет играть ведущую глобальную роль в климатических технологиях.