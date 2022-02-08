Прогноз погоды на 9 февраля, среда: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Сообщается, что на большей части территории страны будет переменная облачность, осадков вероятнее всего не будет, солнечная активность средняя.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 9 февраля. Завтра на большей части территории Израиля будет переменная облачность, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений.Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +14С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +20°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: облачно, +16°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +21°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +22°С днем, +11°С ночью;

Тверия: облачно, +20°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 9 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что уровень озера Кинерет поднялся на 2 см, что на 1,3 метра ниже верхней красной линии.

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