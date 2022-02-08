Синоптики предупреждают о дождях и холодной погоде в ближайшие дни в Израиле

Хорошая погода может скоро исчезнуть. Израиль вернется к холодной и влажной погоде, также ожидается, что уровень воды в озере Кинерет поднимется на 9 см.

Синоптики предупреждают о наводнениях вдоль побережья Средиземного моря, а также в Иудейской пустыне и вблизи Мертвого моря.

Об этом сообщает Israel National News.

Во вторник будет ясная или переменная облачность с повышением температуры.

Вечер вторника будет в основном ясным, но в северных долинах возможен туман. К утру среды на побережье усилится ветер.

В среду на севере и в центре Израиля будут кратковременные дожди, а на севере Израиля возможны отдельные грозы. На горе Хермон будет снег.

Ближе к вечеру и ночью на севере Голанских высот также может быть снег. Будет дуть сильный ветер, а на юге Израиля может быть туман. Температура значительно понизится, опустившись ниже среднего сезонного значения. Ночью есть небольшая вероятность затопления побережья, а также затопления в районах Иудейской пустыни и Мертвого моря.

В четверг продолжатся кратковременные дожди от северного Израиля до Негева, сопровождаемые отдельными грозами. Снег продолжит падать на горе Хермон, а на севере Голанских высот также может быть снег. Существует вероятность наводнения в районах Иудейской пустыни и Мертвого моря. Температура воздуха будет ниже средней.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что уровень озера Кинерет поднялся на 2 см, что на 1,3 метра ниже верхней красной линии.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.