Прогноз погоды в Израиле на 2 сентября: жара, без осадков, в Эйлате переменная облачность

Фото: Miriam Alster/Flash90

По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура воздуха остается без изменений, высокой, осадков не прогнозируется, солнечная активность очень высокая.

Согласно прогнозам, завтра, в пятницу, 2 сентября, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.8 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +27°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +26°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +41°С днем, +27°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 2 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о предупреждении синоптиков: Изнуряющая жара продержится большую часть недели.

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Автор материала: Орли Шендт