Прогноз погоды в Израиле на 2 сентября: жара, без осадков, в Эйлате переменная облачность

Согласно прогнозам, завтра, в пятницу, 2 сентября, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.8 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +27°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +26°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +41°С днем, +27°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 2 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о предупреждении синоптиков: Изнуряющая жара продержится большую часть недели.