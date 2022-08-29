Предупреждение от синоптиков: Изнуряющая жара продержится большую часть недели

По словам синоптиков, очень жаркая погода продержится на территории Израиля как минимум до среды.

Ожидается, что волна жары, обрушившаяся на Израиль, продлится как минимум до среды, 31 августа, а в большинстве районов страны будет невыносимая жара.

Температура будет колебаться от 34 до 44 градусов по Цельсию (93,2-112,2 градусов по Фаренгейту) по всей стране. В большинстве регионов будет очень жарко и сухо, а на побережье – душно.

Ожидается, что в низменностях и вдоль береговой линии температура составит около 32 градусов по Цельсию (89,6 градусов по Фаренгейту). Влажность будет очень высокой, из-за чего жара будет ощущаться невыносимой, как если бы температура была 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту). по Фаренгейту).

Высокие температуры и сильная жара будут сохраняться в течение как понедельника, так и вторника, 29 и 30 августа. Ожидается, что в среду температура понизится, но в большинстве районов Израиля жара останется невыносимой.

В четверг, 1 сентября, ожидается небольшое понижение температуры, и жара немного спадет.

Ранее Курсор писал, что жара в Израиле станет еще сильнее: озвучены сроки. Метеорологическая служба Израиля прогнозирует жаркую погоду. Показатели на столбиках термометров будут выше среднего с воскресенья до, как минимум, четверга.

Курсор также сообщал об экстремальной жаре в ближайшие дни и о необходимости быть крайне осторожными.

Наш сайт также писал, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет». Муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.

Напомним, что в Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей.