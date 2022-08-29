Предупреждение от синоптиков: Изнуряющая жара продержится большую часть недели

Ожидается, что волна жары, обрушившаяся на Израиль, продлится как минимум до среды, 31 августа, а в большинстве районов страны будет невыносимая жара.
Температура будет колебаться от 34 до 44 градусов по Цельсию (93,2-112,2 градусов по Фаренгейту) по всей стране. В большинстве регионов будет очень жарко и сухо, а на побережье – душно.
Ожидается, что в низменностях и вдоль береговой линии температура составит около 32 градусов по Цельсию (89,6 градусов по Фаренгейту). Влажность будет очень высокой, из-за чего жара будет ощущаться невыносимой, как если бы температура была 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту). по Фаренгейту).
Высокие температуры и сильная жара будут сохраняться в течение как понедельника, так и вторника, 29 и 30 августа. Ожидается, что в среду температура понизится, но в большинстве районов Израиля жара останется невыносимой.
В четверг, 1 сентября, ожидается небольшое понижение температуры, и жара немного спадет.
Ранее Курсор писал, что жара в Израиле станет еще сильнее: озвучены сроки. Метеорологическая служба Израиля прогнозирует жаркую погоду. Показатели на столбиках термометров будут выше среднего с воскресенья до, как минимум, четверга.
Курсор также сообщал об экстремальной жаре в ближайшие дни и о необходимости быть крайне осторожными.
Наш сайт также писал, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет». Муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.
Напомним, что в Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей.