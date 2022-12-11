Прогноз погоды в Израиле на 12 декабря: температура остается комфортной

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается теплая солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 12 декабря, на большей части территории страны температура останется без изменений, ясно, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +19°С днем, +11°С ночью;

Тверия: облачно, +23°С днем, +14°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +23°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: облачно, +20°С днем, +11°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +24°С днем, +11°С ночью;

Эйлат: ясно, +25°С днем, +14°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 12 декабря составит:

Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Красного моря : Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

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