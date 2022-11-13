Прогноз погоды в Израиле на 14 ноября: температура остается комфортной

22:00, Сегодня
Погода, Общество
пляж в израиле фото
Фото: depositphotos.com

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается теплая солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 14 ноября, на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +21°С днем, +14°С ночью;
  • Тверия: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +24°С днем, +16°С ночью;
  • Беэр Шева: малооблачно, +27°С днем, +14°С ночью;
  • Эйлат: малооблачно, +29°С днем, +18°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 14 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер юго-восточный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

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