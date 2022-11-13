Прогноз погоды в Израиле на 14 ноября: температура остается комфортной

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 14 ноября, на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +21°С днем, +14°С ночью;
- Тверия: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
- Хайфа: ясно, +24°С днем, +16°С ночью;
- Беэр Шева: малооблачно, +27°С днем, +14°С ночью;
- Эйлат: малооблачно, +29°С днем, +18°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 14 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-восточный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.