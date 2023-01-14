Прогноз погоды в Израиле на 15 января: в стране будет облачно и не холодно

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны будет облачно, возможны дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 15 января, на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен дождь, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: малооблачно, +13°С днем, +6°С ночью;

Тверия: облачно, +17°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +18°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: облачно, +13°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +18°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: ясно, +21°С днем, +9°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 января составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Красного моря : Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский