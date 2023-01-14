Прогноз погоды в Израиле на 15 января: в стране будет облачно и не холодно

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 15 января, на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен дождь, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +13°С днем, +6°С ночью;
- Тверия: облачно, +17°С днем, +11°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +18°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: облачно, +13°С днем, +8°С ночью;
- Беэр Шева: малооблачно, +18°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: ясно, +21°С днем, +9°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 15 января составит:
- Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Красного моря: Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.