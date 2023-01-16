Прогноз погоды в Израиле на 17 января: в стране будет солнечно и не холодно

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны погода будет комфортной.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 17 января, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, легкий ветер до 2.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +13°С днем, +5°С ночью;

Тверия: ясно, +18°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: ясно, +14°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +18°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +22°С днем, +9°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 17 января составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский