Прогноз погоды в Израиле на 17 января: в стране будет солнечно и не холодно

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 17 января, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, легкий ветер до 2.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +13°С днем, +5°С ночью;
- Тверия: ясно, +18°С днем, +11°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: ясно, +14°С днем, +8°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +18°С днем, +6°С ночью;
- Эйлат: ясно, +22°С днем, +9°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 17 января составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.