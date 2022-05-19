Прогноз погоды в Израиле на 20 мая: местами облачно

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 20 мая, согласно которым завтра ожидается теплая погода, однако в центральных и северных районах будет облачно.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 20 мая. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +30°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +29°С днем, +16°С ночью;

Хайфа: ясно, +24°С днем, +16°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +34°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: облачно, +37°С днем, +22°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +19°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 20 мая составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 20°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 20°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 20°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 20°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 21°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Аарон Шендецкий