Прогноз погоды в Израиле на 22 октября: тепло и солнечно

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По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура остается без изменений, небо будет ясным.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в субботу, 22 октября, на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;

Тверия: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Хайфа: ясно, +23°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +15°С ночью;

Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 22 октября составит: Южное побережье : температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский