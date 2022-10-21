Прогноз погоды в Израиле на 22 октября: тепло и солнечно

22:38, Сегодня
Погода, Новости Израиля
пляж в израиле фото
Фото: depositphotos.com

По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура остается без изменений, небо будет ясным.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в субботу, 22 октября, на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;
  • Тверия: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +23°С днем, +17°С ночью;
  • Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +15°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 22 октября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
    Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
    Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.

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