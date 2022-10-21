Прогноз погоды в Израиле на 22 октября: тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в субботу, 22 октября, на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;
- Тверия: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;
- Хайфа: ясно, +23°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +15°С ночью;
- Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 22 октября составит:
- Южное побережье: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.