Прогноз погоды в Израиле на 23 ноября: температура остается комфортной

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается теплая солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 23 ноября, на большей части территории страны температура останется без особых изменений, ясно, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +21°С днем, +11°С ночью;

Тверия: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +14°С ночью;

Хайфа: ясно, +23°С днем, +13°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +25°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 23 ноября составит:

Южное побережье : температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.

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