Прогноз погоды в Израиле на 23 ноября: температура остается комфортной

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 23 ноября, на большей части территории страны температура останется без особых изменений, ясно, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +21°С днем, +11°С ночью;
- Тверия: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +14°С ночью;
- Хайфа: ясно, +23°С днем, +13°С ночью;
- Беэр Шева: малооблачно, +25°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 23 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 130-150 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.