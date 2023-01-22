Прогноз погоды в Израиле на 23 января: в стране будет солнечно и тепло

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 23 января, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 3.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;
- Тверия: ясно, +23°С днем, +13°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: ясно, +19°С днем, +11°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +23°С днем, +9°С ночью;
- Эйлат: ясно, +24°С днем, +12°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 23 января составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.