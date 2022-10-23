Прогноз погоды в Израиле на 24 октября: местами возможны дожди

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, существует вероятность осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 24 октября, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +22°С днем, +14°С ночью;

Тверия: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: облачно, возможны грозы, +27°С днем, +18°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +24°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +27°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +29°С днем, +20°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 24 октября составит:

Южное побережье : температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

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