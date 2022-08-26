Прогноз погоды в Израиле на 27 августа: жара усиливается

В субботу температура несколько повысится, в основном во внутренних районах страны. В целом, завтра будет жарче, чем обычно для этого сезона.
Будет ощущаться тяжесть тепловых нагрузок, и в большинстве регионов страны будут преобладать тяжелые и экстремальные тепловые нагрузки. С полудня вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры.
- Иерусалим: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +27°С ночью;
- Хайфа: ясно, +31°С днем, +26°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +23°С ночью;
- Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью
На пляжах Израиля температура воды 25 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см.
Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.