Прогноз погоды в Израиле на 27 августа: жара усиливается

В субботу ожидается дальнейшее усиление жары. По всей стране будет тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка.

В субботу температура несколько повысится, в основном во внутренних районах страны. В целом, завтра будет жарче, чем обычно для этого сезона.

Будет ощущаться тяжесть тепловых нагрузок, и в большинстве регионов страны будут преобладать тяжелые и экстремальные тепловые нагрузки. С полудня вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры.

Иерусалим: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +27°С ночью;

Хайфа: ясно, +31°С днем, +26°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +23°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью

На пляжах Израиля температура воды 25 августа составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.