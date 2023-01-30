Прогноз погоды в Израиле на 31 января: в стране будет прохладно и дождливо

Фото: Miriam Alster/FLASH90

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизиться, возможны ливни.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 31 января, на большей части территории страны понижение температуры, пасмурно, ливневые дожди, умеренный ветер до 5.8 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: пасмурно, +9°С днем, +5°С ночью;

Тверия: пасмурно, +15°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: пасмурно, +17°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: облачно, +14°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +15°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: ясно, +20°С днем, +12°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 31 января составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский