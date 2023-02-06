Прогноз погоды в Израиле на 7 февраля: в стране ожидается прохлада и ливневые дожди

Фото: Miriam Alster/FLASH90

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизится, местами ожидаются ливни.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 7 февраля, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, пасмурно, ливневые дожди, умеренный ветер до 6.5 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: пасмурно, +5°С днем, +3°С ночью;

Тверия: пасмурно, +14°С днем, +9°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +14°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: облачно, +12°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: пасмурно, +12°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: облачно, +18°С днем, +10°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 февраля составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский