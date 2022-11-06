Прогноз погоды в Израиле на 7 ноября: в стране похолодает

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, осадков не предвидится.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 7 ноября, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +20°С днем, +13°С ночью;

Тверия: малооблачно, +25°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +23°С днем, +13°С ночью;

Беэр Шева: ясно +26°С днем, +14°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +28°С днем, +18°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-90 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский