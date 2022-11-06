Прогноз погоды в Израиле на 7 ноября: в стране похолодает

22:02, Сегодня
Погода, Новости Израиля
пляж фото
Фото: Pixabay

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, осадков не предвидится.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 7 ноября, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +20°С днем, +13°С ночью;
  • Тверия: малооблачно, +25°С днем, +15°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;
  • Хайфа: малооблачно, +23°С днем, +13°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно +26°С днем, +14°С ночью;
  • Эйлат: малооблачно, +28°С днем, +18°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 7 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-90 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.

Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.