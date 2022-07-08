Прогноз погоды в Израиле на 9 июля: жара не отступает

Фото: Miriam Alster/FLASH90

Синоптики сообщили, что в Израиле завтра сохранится ясная погода и температура существенно не изменится. В водоемах ожидается легкое волнение и небольшая высота волн.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 9 июля, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, переменная облачность и слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +41°С днем, +25°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 7 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Ранее наш сайт сообщал, что ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода. Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, как можно спасти Землю от глобального потепления.

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Автор материала: Ирен Давид