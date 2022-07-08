Прогноз погоды в Израиле на 9 июля: жара не отступает

22:02, Сегодня
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пляж в тель-авиве фото
Фото: Miriam Alster/FLASH90

Синоптики сообщили, что в Израиле завтра сохранится ясная погода и температура существенно не изменится. В водоемах ожидается легкое волнение и небольшая высота волн.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 9 июля, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, переменная облачность и слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +31°С днем, +17°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;
  • Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;
  • Эйлат: переменная облачность, +41°С днем, +25°С ночью;
  • Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 7 июля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

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Автор материала:
Ирен Давид
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