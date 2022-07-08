Прогноз погоды в Израиле на 9 июля: жара не отступает

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 9 июля, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, переменная облачность и слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +41°С днем, +25°С ночью;
- Тверия: ясно, +38°С днем, +24°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 7 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.
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