Синоптики рассказали, когда в Израиль вернутся дожди

Метеорологи уверены, что к концу недели на больше части территорий Израиля пройдут дожди, а местами даже возможны наводнения.

Зимняя погода вернется в Израиль к концу недели, говорят синоптики.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Погода во вторник — после холодного ясного утра — будет приятной, температура немного повысится и приблизится к средней сезонной. Возможна небольшая дымка.

В среду будет ясно или частично облачно, температура будет выше средней по сезону, особенно в горах. В ночь на среду на севере Израиля возможны небольшие дожди.

По данным Метео-Тех, в четверг будет частично облачно, с небольшим понижением температуры. Во второй половине дня на севере Израиля пройдут небольшие локальные дожди. В ночь на четверг дожди усилятся и распространятся в сторону центрального Израиля, в основном вдоль побережья. Также пройдут отдельные грозовые дожди.

В пятницу на севере и в центре Израиля пройдут периодические дожди, сопровождаемые грозами. На горе Хермон выпадет снег, а в низинах, на побережье и в Иудейской пустыне возможны наводнения. В северном Негеве возможны локальные дожди. Температура понизится.

В субботу продолжатся периодические дожди, особенно на севере и в центре Израиля, а на горе Хермон выпадет снег.

Курсор ранее писал, что климатологи рассказали, чего стоит ожидать от 2022 года. Эксперты из Метеорологической службы Великобритании заявили, что температура на Земле будет постепенно расти. Так, в 2022 году она будет на 1,09 градуса по Цельсию выше показателей, которые фиксировались в доиндустриальную эпоху. По словам специалистов, это будет уже восьмой год подряд с таким показателем.

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