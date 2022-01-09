В 2021 году по всей Земле зафиксировали 400 температурных рекордов

В Африке самыми жаркими были июнь и сентябрь. А вот август был самым жарким в Италии – 48,8 градусов по Цельсию в Сиракузах.

По всему миру ученые зафиксировали 400 температурных рекордов из-за изменений климата. Так, об этом рассказал метеоролог Максимилиано Эррера. Специалист каждый год представляет мировому сообществу список температурных рекордов, но в 2021 год, как предполагается, был самым жарким за все то время, которое он ведет наблюдение.

Об этом пишет портал The Guardian.

Предполагается, что такая тенденция продолжится на протяжении еще долгого времени. Было выявлено также несколько континентальных и планетарных рекордов.

Кроме того, как передает Китайское метеорологическое управление, КНР пришлось пережить год с самыми высокими показателями температуры за всю историю наблюдений. Особенную тревогу вызвал сильный и внезапный дождь в провинции Хэнань.

Ученый Цзя Сяолун назвал такую ситуацию «ненормальной».

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые испытали роботизированную систему с ИИ для очистки океанов.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые заявили, что из-за изменений климата ураганы будут возникать все чаще рядом с людьми. Исследователи из Йельского университета (США) уверены, что глобальное потепление спровоцирует появление новых ураганов в тех местах на Земле, в которых они раньше не встречались. Ученые уверены, что уже к концу XXI века ураганы часто будут встречаться в таких мегаполисах как Нью-Йорк, Пекин, Бостон и Токио.

Еще напомним, что ученые назвали животных, которые спасают водоемы ценой собственной жизни. Группа экспертов из Технического университета Вирджинии выявили, что пресноводные мидии помогают очищать водоемы. Однако, если грязи и вредных элементов слишком много, то они погибают.

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